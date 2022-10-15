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«Дети три километра идут по темноте»: жители Калужской области жалуются на отсутствие школьного автобуса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2022 17:25 0 937
«Дети три километра идут по темноте»: жители Калужской области жалуются на отсутствие школьного автобуса

В Калужской области учебный год начался семь недель назад, но школу №2 в Жиздре до сих пор ремонтируют. Ученики, живущие в черте города, вынуждены по 2-3 километра идти на уроки пешком, так как для них школьный автобус не положен, пожаловались 14 октября губернатору в социальных сетях.

- Наши дети вынуждены ходить вечером по 2,5-3 километра пешком в холод, дождь, по темноте, - написал один из родителей. - Неужели нельзя было организовать маршрут школьного автобуса.

Как пояснили в министерстве образования и науки Калужской области, городским детям школьный автобус не положен.

- Капитальный ремонт школы завершится до начала ноября, - обещают в Минобре. - Пока ученики продолжают занятия в 1-й школе. Подвоз школьным автобусом осуществляется только из сельской местности, в черте города подвоз, к сожалению, пока не организовывается.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.10.2022 17:25 0 937
Тэги: образование школа
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