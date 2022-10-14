В Калуге завершается строительство новой школы

Работы по строительству новой школы в микрорайоне «Кубяка» близятся к завершению.

13 октября школу осмотрели депутат Государственной Думы Ольга Коробова, депутаты Городской Думы Татьяна Коняхина и Евгений Сергеев и депутат Заксобрания Александр Козлов.

Школа рассчитана на 1300 мест и состоит из четырёх корпусов: корпус для младшей школы, корпус для среднего и старшего звена, спортивный и административный корпуса.

Спортивный блок включает три спортивных зала, стадион с беговыми и велодорожками, площадки для игры в баскетбол, волейбол и занятий лёгкой атлетикой, тир. Актовый зал рассчитан на 730 мест.

Панорамные окна и просторные залы, много естественного света, специально спроектированные кабинеты для уроков химии, физики и технологии, уютная библиотека, вместительный пищеблок с современным оборудованием, душевые, рекреационные зоны – для учеников созданы максимально комфортные условия.

Школа будет иметь свою автономную котельную и трансформаторную подстанцию.

В настоящее время основные строительные работы завершены, подведены инженерные коммуникации, ведутся работы по отделке помещений, установке технологического оборудования и благоустройству прилегающей территории.

На объекте постоянно работает порядка 150 человек, по необходимости привлекаются субподрядчики. Сдача запланирована в конце 2022 года, первых учеников школа примет в 2023 году.

- Как строитель, я могу с уверенностью сказать, что работы выполнены на высоком уровне, применяются дорогие качественные материалы, проект отвечает всем современным требованиям, – подчеркнула Татьяна Коняхина. – Очень радует спортивный блок: отдельный спортзал для младшей школы, два основных спортзала, стадион, площадки, а актовый зал по количеству мест не уступает залу областной филармонии. Это школа будущего!

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