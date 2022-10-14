Калуга Обнинск
Главная Новости Образование
Мобилизация История Калуги Статьи

В Калуге завершается строительство новой школы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 09:16 0 533
В Калуге завершается строительство новой школы

Работы по строительству новой школы в микрорайоне «Кубяка» близятся к завершению.

13 октября школу осмотрели депутат Государственной Думы Ольга Коробова, депутаты Городской Думы Татьяна Коняхина и Евгений Сергеев и депутат Заксобрания Александр Козлов.

Школа рассчитана на 1300 мест и состоит из четырёх корпусов: корпус для младшей школы, корпус для среднего и старшего звена, спортивный и административный корпуса.
Спортивный блок включает три спортивных зала, стадион с беговыми и велодорожками, площадки для игры в баскетбол, волейбол и занятий лёгкой атлетикой, тир. Актовый зал рассчитан на 730 мест.

Панорамные окна и просторные залы, много естественного света, специально спроектированные кабинеты для уроков химии, физики и технологии, уютная библиотека, вместительный пищеблок с современным оборудованием, душевые, рекреационные зоны – для учеников созданы максимально комфортные условия. 

Школа будет иметь свою автономную котельную и трансформаторную подстанцию.

В настоящее время основные строительные работы завершены, подведены инженерные коммуникации, ведутся работы по отделке помещений, установке технологического оборудования и благоустройству прилегающей территории. 

На объекте постоянно работает порядка 150 человек, по необходимости привлекаются субподрядчики. Сдача запланирована в конце 2022 года, первых учеников школа примет в 2023 году. 

- Как строитель, я могу с уверенностью сказать, что работы выполнены на высоком уровне, применяются дорогие качественные материалы, проект отвечает всем современным требованиям, – подчеркнула Татьяна Коняхина. – Очень радует спортивный блок: отдельный спортзал для младшей школы, два основных спортзала, стадион, площадки, а актовый зал по количеству мест не уступает залу областной филармонии. Это школа будущего!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.10.2022 09:16 0 533
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
ТОП-3 профессии с удаленной работой без опыта
Иммиграция с помощью Public Investments Solutions – Отзывы о репатриации
ТОП-5 правил при оформлении займа

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru