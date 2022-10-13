Школы Калужской области пока не планируют вводить дистанционное обучение из-за неопознанных беспилотников

Как мы уже рассказывали, в среду, 12 октября, в небе над южной частью Калужской области средства ПВО сбили неопознанный беспилотник. Это уже второй случай – на прошлой неделе губернатор Владислав Шапша сообщал о взрыве дрона над взлетно-посадочной полосой военного аэродрома Шайковка в Кировском районе.

Одна из жительниц региона спросила у губернатора в социальной сети, будет ли в связи с такими событиями вводиться дистанционное обучение в школах. Ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки области.

- Введение дистанционного обучения в школах Калужской области пока не планируется, - рассказали в министерстве.

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