В Калуге лучших педагогов занесли на Доску почёта

5 октября на Доску почёта управления образования были занесены двадцать заслуженных педагогов – руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования.

Глава городского самоуправления Юрий Моисеев вручил педагогам свидетельства о занесении на Доску Почёта, поздравил с праздником и пожелал крепкого здоровья, терпения, сил и новых достижений.

- Калуга участвует во множестве федеральных и региональных программ, строятся новые школы и детские сады, открываются «Кванториумы» и «Точки роста», закупается современное оборудование, – отметил Юрий Моисеев. – Но без педагогов, без их таланта, опыта и мастерства, это всего лишь здания и аппаратура. Калужские учителя преданы своей благородной профессии, творчески подходят к любимому делу, искренне заботятся о воспитании и всестороннем развитии наших детей. Мы очень ценим ваш труд, и сегодня от всей души благодарим учителей, воспитателей и всех работников системы образования!

Детские творческие коллективы центра «Созвездие» и студии «Тонус-Арт» подготовили для учителей праздничный концерт.

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