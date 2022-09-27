В Калужской области усилят меры безопасности в школах из-за трагедии в Ижевске

После трагедии в Ижевске, где вооруженный мужчина устроил стрельбу 26 сентября, в школах Калужской области усилят меры безопасности. Во вторник об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

- Директора школ Калужской области ужесточают пропускной режим для всех лиц, которые проходят в здания, - подчеркнули в Минобре. - Также будут проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны. Эти вопросы обсуждались на совещании директоров школ и руководства системы образования региона.

Также в министерстве напомнили, какие средства безопасности используются сейчас.

Среди них система внутреннего и наружного видеонаблюдения, пропускной режим, система передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии и вооруженные группы частных охранных организаций, система оповещения учащихся и педагогов о чрезвычайной ситуации, наружное освещение и ограждение по периметру здания.

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