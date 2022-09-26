В калужской школе у детей на входе начнут проверять рюкзаки

В связи с трагедией в Ижевске в школе №45 Калуги ввели новые требования. Теперь для родителей будет действовать полный запрет на вход в здание, а ученики вынуждены будут демонстрировать содержимое своих сумок.

Сообщение от директора, которое классные руководители разослали родителям, нам передала одна из читательниц:

- Родители! В связи с ситуацией в Ижевске дал поручение полностью ограничить вход посторонних лиц в школу! Даже на порог школы! Дети входят в школу самостоятельно и показывают рюкзаки (открывают). Уважаемые родители! Не нагнетайте… Нам и так очень тяжело! Отнеситесь к данным мерам с пониманием! Всем мира!

Также в другой школе Калуги нам сообщили, что директорам пришло сообщение от министра образования и науки Калужской области Александра Аникеева. Вот что в нем говорится:

- Уважаемые руководители! В связи с трагической ситуацией в школе города Ижевска прошу принять все необходимые меры по обеспечению безопасности школы!

Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявлял, что в детских садах и школах обеспечена безопасность, поэтому каких-либо специальных мер вводиться не будет.

Утром 26 сентября в Ижевске вооруженный 34-летний мужчина зашел в школу, в которой ранее учился, и открыл стрельбу. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Ранения получили 23 человека – трое взрослых и 20 детей. Нападавший покончил с собой на месте преступления.

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