Вся Калужская область с 1 января присоединится к системе «Моя школа»

В понедельник, 19 сентября, в Калуге прошла рабочая встреча министра просвещения России Сергея Кравцова и губернатора Калужской области Владислава Шапши.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» школы Калужской области в 2022 году присоединились к федеральной государственной информационной системе «Моя школа». Масштабный проект, созданный по поручению федерального министерства, объединяет электронный дневник, библиотеку учебных материалов, предоставление услуг в сфере образования, доступ к бесплатной видеоконференцсвязи и другое.

В первом полугодии в проекте участвовали 56 школ. Сейчас планируется, что с 1 января к «Моей школе» присоединятся все школы. Ведется работа по интеграции «Сетевого города. Образование» с «Моей школой».

- Знаю, как некоторые родители болезненно реагируют на цифровые новшества в сфере образования, - прокомментировал Владислав Шапша. - Понять людей можно: месяцы дистанта – серьезное испытание для всех. Но теперь необходимости в нем нет. И новые электронные сервисы - это ни в коем случае не замена живого общения учителей и школьников. А дополнительные возможности и удобства для педагогов, школьников и родителей.

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