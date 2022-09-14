В Калуге 150 детей записались на занятия в новый «Кванториум»

В среду, 14 сентября, в Калуге на базе школы №44 в микрорайоне Турынино открылся «Кванториум». Это второй подобный технопарк в школах города. В прошлом году «Кванториум» заработал в 25-й.

- Стремимся к тому, чтобы у наших детей было больше возможностей заниматься техническим творчеством, исследованиями и экспериментами по физике, химии, биологии, - прокомментировал событие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона отметил, что школа в Турынино – это теперь еще и центр дополнительного образования.

- Теперь ребята, которые живут в микрорайоне, смогут заниматься углубленным изучением технических и естественнонаучных дисциплин, робототехникой и программированием, - пояснил Владислав Шапша. - Изобретать, придумывать, делать первые открытия и воплощать свои идеи.

На данный момент известно, что на занятия записались уже 150 детей. Их смогут посещать и ученики других школ города.

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