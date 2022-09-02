В Малоярославце открылась новая школа на 1100 мест

В четверг, 1 сентября, новая школа открылась в малоярославецком микрорайоне «Заря».

В режиме видеоконференции участники линейки приняли участие во Всероссийском онлайн-открытии школ.

Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила Малоярославецкую общеобразовательную школу №1 как одну из самых лучших в стране.

Школа состоит из трех корпусов, рассчитана на 1100 учеников. Для учеников созданы спортивные и актовый залы, столовая, библиотека, медицинский кабинет и пространство для дополнительного образования. В 2023 году планируется создать «Кванториум».

В этот день в школу приехал и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- На заре новых открытий, - прокомментировал глава региона. - Именно так можно сказать про учеников этой школы. Приехал поздравить школьников и их родителей, педагогов. Школа действительно уникальная. Концептуальная. Каждый корпус имеет свое название, свой смысловой код, оформление.

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