В Медыни открылась новая школа на 1000 мест

Днем в четверг, 1 сентября, в Медыни прошла церемония открытия новой школы. В ней приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой и член Совета Федерации Анатолий Артамонов.

- Сегодня в новой Медынской школе прозвенел самый Первый звонок. Это одна из самых больших и современных школ региона, - рассказал Владислав Шапша. - Наглядный результат, как работают нацпроекты. А еще отличный пример нашего сотрудничества с белорусскими партнерами. Эта школа - одна из тех, которую нам помогли построить белорусские строители.

Как отметил губернатор, у школьников здесь огромные возможности.

- Для занятий спортом - два бассейна, три спортзала, несколько площадок на территории. Игорь Угольников и «Военфильм» создают здесь киностудию для ребят, - пояснил глава региона. - Будет работать агрокласс. Но кем бы ни стали выпускники школы: прославленными режиссерами, успешными фермерами или олимпийскими чемпионами, - главное, чтобы они были порядочным людьми, любящими свою Родину.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.