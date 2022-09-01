В Калужский госуниверситет пришли 1100 первокурсников

Утром в четверг, 1 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал на праздничном мероприятии в Калужском государственном университете.

- Как всегда, весело и тепло встречают пополнение в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского, - рассказал он на своих страницах в соцсетях. - В этом году в вузе более 1100 первокурсников. В том числе 210 студентов из других регионов России, 64 - из зарубежных стран.

Как отметил глава региона, в университете открывается 12 новых программ бакалавриата, в том числе испанский язык.

- В большое дружное многонациональное студенческое братство КГУ влились парни и девушки из Донбасса, - говорится в сообщении Владислава Шапши. - Поздравил студентов с Днем знаний. Сохраняйте позитивный настрой и вперёд к новым знаниям, друзья!

Напомним, ранее в этот день губернатор Калужской области побывал на празднике в МГТУ имени Баумана. Там учебный год начали 600 первокурсников.

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