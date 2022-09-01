В Калужской области в школу пошли 116 тысяч детей

В четверг, 1 сентября, в школы Калужской области поли 116 тысяч детей. Из них 13 тысяч – это первоклассники. Свое поздравление ученикам, родителям и педагогам опубликовал губернатор Владислав Шапша.

- От всего сердца поздравляю школьников, студентов, учителей, педагогов с Днём знаний! – говорится в его сообщении. - Дорогие ребята! Впереди у вас новые открытия, новые успехи в науке, спорте, творчестве, общественной деятельности. Идите вперёд, добивайтесь поставленных целей! А мы вам в этом будем обязательно помогать! С новым учебным годом! В добрый путь!

Ранее в правительстве сообщали, что первоклассников в нынешнем году на 200 больше, чем в предыдущем.

С нового учебного года в области открылись две новые школы – в Медыни и в Малоярославце.

Продолжат работу 232 детских сада. Дошкольным образованием будет охвачено 53,5 тысячи детей – все дети региона в возрасте от одного года до семи лет, которые нуждаются в этом.

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