Владислав Шапша попросил организовать рейды возле школ

Одной из тем осуждения на состоявшемся 29 августа заседании правительства Калужской области стала подготовка к учебному году.

Министр образования и науки региона Александр Аникеев рассказал, что учебный процесс 1 сентября начнется в 720 образовательных организациях. В их числе 328 государственных и муниципальных школ. За парты сядут более 116 тысяч учеников. Из них 13 115 первоклассников, что почти на 200 детей больше, чем в прошлом году. Продолжат работу 232 детских сада. Дошкольным образованием будет охвачено 53,5 тысяч детей – все дети региона в возрасте от одного года до семи лет, которые нуждаются в этом.

Завершаются капитальные ремонты школ. С нового учебного года в области откроются две новые школы – в Медыни и в Малоярославце.

В среднем профессиональном образовании в этом году начнут учебу 16 тысяч студентов, что на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 4,5 тысячи – первокурсники. В вузы региона принято более семи тысяч студентов. Всего в вузах будут обучаться 20 тысяч человек.

Владислав Шапша обратил внимание на обеспечение безопасности образовательных организаций, в том числе, организацию профилактических рейдов с целью строгого соблюдения правил дорожного движения вблизи учреждений образования. Он дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств.

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