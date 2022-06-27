В Калуге отгремел выпускной: как это было

В субботу, 25 июня, в Калуге состоялись выпускные вечера. По традиции выпускники собрались на площади Победы. Оттуда после возложения цветов уже бывшие школьники прошли по улицам Кирова и Ленина до городского парка, где для них подготовили развлекательную программу.

Такой формат празднования, когда парк закрывают на выпускной вечер и виновники торжества гуляют и праздную там до вечера, возник в Калуге совсем недавно и успел полюбиться практически всем. В частности, он снял вопрос пробок в городе, который вызывал недовольство автолюбителей из-за перекрытия площади Ленина.

В этом году в шествии приняли участие около 1650 человек.

Предлагаем вам небольшой фоторепортаж с праздника. Видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале

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