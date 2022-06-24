В Калуге пять человек сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

В Калуге пять выпускников школ сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. В пятницу, 24 июня, об этом сообщили в городской управе.

Отличились Анна Яцуро из лицея №9, Дарья Лях и Федор Макаров из гимназии №24, Ясемен Алышанова из школы №6 и Карина Козлова из школы №14.

Ранее в Калуге три человека сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов, два – по математике. Химию идеально знают три человека.

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