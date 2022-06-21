В Калуге пять школьников сдали ЕГЭ по русскому языку и математике на 100 баллов

В Калуге еще пять выпускников школ отметились максимальными результатами на ЕГЭ. Во вторник, 21 июня, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

По русскому языку 100 баллов набрали Мария Захарова и Полина Ревина из гимназии №24, а также выпускница школы №18 Мария Павлиенко.

Математику на 100 сдали Платон Перов из лицея №9 и Юрий Королев из лицея №36.

Ранее три калужские школьницы сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.

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