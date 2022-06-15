В Калуге три выпускницы школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В Калуге опубликованы первые результаты ЕГЭ. Химию на максимальные 100 баллов сдали три девушки, сообщил в среду, 15 июня, городской голова Дмитрий Денисов.

Ульяна Власова – ученица школы №3. С первого класса круглая отличница и неоднократная победительница областных конференций им. Чижевского и Циолковского.

Анастасия Семина – еще одна отличница по всем предметам. Она учится в 46-й школе, хочет стать доктором.

Александра Гурьева – ученица лицея №36 и тоже круглая отличница. Александра – настоящая поклонница естественных наук: изучала химию и биологию на углубленном уровне, расширяла знания на элективных курсах «Химия в медицине» и «Биология в медицине», активно участвовала в олимпиадах.

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