Приемная кампания в вузах Калужской области начнется 20 июня

В субботу, 11 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей официальной странице в соцсетях сообщает о количестве бюджетных мест в вузах области и самых востребованных специальностях в регионе.

В этом году 2265 абитуриентов смогут поступить на бюджетные места в вузы Калужской области. Это 45% от общего числа мест.

Самые востребованные специальности в нашем регионе:

педагогическое образование;

лингвистика;

лечебное дело;

менеджмент;

информационная безопасность.

Наибольшее число бюджетных мест предусмотрено по специальностям:

‍инженерные – 547;

педагогические – 337;

‍медицинские – 113.

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