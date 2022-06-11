Приемная кампания в вузах Калужской области начнется 20 июня
В субботу, 11 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей официальной странице в соцсетях сообщает о количестве бюджетных мест в вузах области и самых востребованных специальностях в регионе.
В этом году 2265 абитуриентов смогут поступить на бюджетные места в вузы Калужской области. Это 45% от общего числа мест.
Самые востребованные специальности в нашем регионе:
- педагогическое образование;
- лингвистика;
- лечебное дело;
- менеджмент;
- информационная безопасность.
Наибольшее число бюджетных мест предусмотрено по специальностям:
- инженерные – 547;
- педагогические – 337;
- медицинские – 113.
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