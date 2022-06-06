В Калужской области четыре новые школы построят до конца 2022 года

До конца 2022 года в Калужской области собираются построить четыре новые школы. В понедельник, 6 июня, об этом сообщили на планерке в региональном правительстве.

Школа в Обнинске рассчитана на 1144 ученика, в Медыни – на 1000, в Малоярославце – на 1101, в селе Лопатино Тарусского района – на 250.

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев также рассказал, что в 2023 году планируется ввод в эксплуатацию школы на 1125 мест в Калуге на улице Байконурской, а также завершение строительства школы на 1300 мест по улице Ермоловской. В 2024 году планируется строительство школы на 806 мест в Калуге на улице Комфортной и школы на 1000 мест в Людиново.

На данный момент в регионе 6,4% детей учатся во вторую смену. В среднем по России этот показатель равен 15,5%. Чиновники рассчитывают, что новые школы помогут улучшить ситуацию.

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