Главная Новости Образование
Клиника года Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калужской области начался капитальный ремонт 10 школ

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 02.06.2022 17:05 0 345
В Калужской области начался капитальный ремонт 10 школ

Нынешним летом в Калужской области планируется провести капитальный ремонт в 10 школах. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в правительстве региона.

- Работы идут в бабынинской школе № 2, кондровской школе № 3, школе №2 в Полотняном Заводе, школах № 2 Жиздры, № 4 Малоярославца, № 4 Козельска, хвастовичской школе, стрельненской школе в Сухиничском районе, людиновской школе-интернате и озерской коррекционной школе, - рассказали в правительстве. - Здание 4-й козельской школы – самое старое в районе. Внутри помещений уже выполнены демонтажные работы. Параллельно идёт ремонт фасада.

До 2026 года планируется капитально отремонтировать минимум 50 школ региона.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 02.06.2022 17:05 0 345
Тэги: образование школа
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Что может предложить клиенту современная стоматология
Как открыть магазин по продаже очков и линз
Оснащение оптической мастерской

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru