В Калужской области начался капитальный ремонт 10 школ

Нынешним летом в Калужской области планируется провести капитальный ремонт в 10 школах. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в правительстве региона.

- Работы идут в бабынинской школе № 2, кондровской школе № 3, школе №2 в Полотняном Заводе, школах № 2 Жиздры, № 4 Малоярославца, № 4 Козельска, хвастовичской школе, стрельненской школе в Сухиничском районе, людиновской школе-интернате и озерской коррекционной школе, - рассказали в правительстве. - Здание 4-й козельской школы – самое старое в районе. Внутри помещений уже выполнены демонтажные работы. Параллельно идёт ремонт фасада.

До 2026 года планируется капитально отремонтировать минимум 50 школ региона.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.