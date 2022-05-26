В Калужской области школьники начали сдавать ЕГЭ

В четверг, 26 мая, выпускники калужских школ начали сдавать начали сдавать ЕГЭ. Первым идет экзамен по выбору – химия, литература или география, сообщили в правительстве региона.

Самым популярным в Калужской области будет экзамен по обществознанию. На него записались 2298 школьников из 4680.

Физику сдадут 822 человека, биологию – 760.

Основной период сдачи единого госэкзаменов продлится до 2 июля.

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