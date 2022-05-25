В среду, 25 мая, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил выпускников школ:

- От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с праздником последнего звонка!

Окончание школы – это важный рубеж в жизни каждого человека, в этот день вы прощаетесь с детством и открываете дверь во взрослую жизнь.

Калуга предоставляет вам широкие возможности для продолжения образования, выбора профессии, личностного становления и всестороннего развития.

Желаю вам, дорогие друзья, сохранить верность школьной дружбе, добиться в жизни настоящего успеха, прославить делами и свершениями наш родной город!

Искренне благодарю педагогов за мудрость и доброту, профессионализм и знания, терпение и преданность избранному делу!

Отдельные слова благодарности родителям, которые на протяжении всех лет обучения поддерживали и помогали, переживали моменты неудач и радовались успехам.

Дорогие выпускники! Удачи вам, счастья, новых открытий и свершений, исполнения самых заветных желаний, терпения и здоровья вам, вашим родителям и учителям!

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