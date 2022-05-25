В Калужской области окончили школу 4500 выпускников

В среду, 25 мая, в Калужской области последние звонки прозвенят для 4500 выпускников. Об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Он отметил, что чаще всего калужские одиннадцатиклассники выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание, физику, биологию, историю и информатику.

- Популярность информатики с каждым годом растет, - подчеркнул Шапша. - За 5 лет почти вдвое увеличилось число выпускников, которые ее сдают. Такой динамики нет ни по одному другому предмету. IT-сфера сейчас активно развивается, нужны высококлассные специалисты. Это одна из приоритетных задач для нашей системы образования – повысить интерес детей к техническому творчеству, точным наукам.

Губернатор поздравил выпускников и пожелал им успешно сдать экзамены и найти дело по душе.

Отметим, что из 4500 выпускников 1653 – в Калуге.

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