В каждой школе Калужской области создадут театр до 2024 года

До 2024 года в каждой школе Калужской области планируется создать театр. Об этом в среду, 11 мая, сообщил министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ.

- В Калужской области ежегодно создаются школьные театры, и к 2024 году каждая школа в нашем регионе сможет предоставить ученикам возможность творческой реализации на театральной сцене, - пообещал он.

Аникеев рассказал, что в 2020 году в Калужской области было 87 школьных театров, в нынешнем – 114, а в 2024 должно быть 335.

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