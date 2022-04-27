В Калуге традиционное шествие выпускников пройдет 25 июня

В Калуге шествие выпускников состоится 25 июня. Эту дату официально утвердили 27 апреля на заседании городской Думы.

Окончившие школу 11-классники проследуют традиционным для последних лет маршрутом: от площади Победы по улицам Кирова и Ленина в Центральный парк культуры и отдыха.

Праздник для выпускников состоится в парке.

Ожидается, что в шествии примет участие около 1600 человек.

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