Калужанка Алена Гаврикова стала лучшим учителем обществознания в России

На днях в Москве прошел финал первого Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания. Победу в нем одержала учитель школы №25 Калуги Алена ГАВРИКОВА.

В Москве она соперничала еще с 23 педагогами со всей страны. А всего заявки на участие в конкурсе подали 1500 учителей.

В качестве приза Алена Гаврикова получила право на бесплатное обучение в магистратуре или аспирантуре Всероссийского государственного университета юстиции.

Алена Гаврикова.

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