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В Калужской области вторую школу построят на условиях концессии

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 15.04.2022 11:24 0 213
В Калужской области вторую школу построят на условиях концессии

В Калужской области еще одна школа будет строиться на условиях концессии с участием Госкорпорации ВЭБ.РФ. В пятницу, 15 апреля, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

Строительство школы на 1 125 мест будет вестись в Калуге в микрорайоне Байконур. Сейчас создается проект здания.

Ранее в рамках концессии в Обнинске начали строить школу в микрорайоне Заовражье на 1144 места.

По словам Шапши, в ближайших планах Калужской области создание 10 новых школ почти на 9000 мест. 

- Они будут строиться там, где серьезная нагрузка на существующие учебные заведения и много детей обучается во вторую смену, - пояснил губернатор. - Эти проблемы мы решим. Появляются новые механизмы улучшения социальной инфраструктуры. И мы эти возможности стремимся использовать максимально.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 15.04.2022 11:24 0 213
Тэги: образование школа
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