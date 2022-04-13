В школах Калужской области каждый понедельник будут включать гимн и поднимать флаг России

В Калуге в понедельник, 18 апреля, в школе №45 перед началом занятий под гимн страны будет поднят флаг России. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Далее внедрим эту практику во всех школах региона. Еженедельно, по понедельникам, - пояснил глава региона. - Это правильное решение. И для детей, и для взрослых.

Ранее с таким предложением выступали представители министерства просвещения России.

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