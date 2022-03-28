Главная Новости Образование
Цены История Калуги Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

В Калужской области ЕГЭ пройдет без ограничений из-за коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 28.03.2022 15:47 1 166
В Калужской области ЕГЭ пройдет без ограничений из-за коронавируса

В нынешнем году выпускники школ начнут сдавать Единые государственные экзамены 26 мая. Они состоятся без ограничений по коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 28 марта, на заседании областного правительства, которое прошло под председательством губернатора Владислава Шапшы, рассказал региональный министр образования и науки Александр Аникеев.

Экзамены продлятся до 2 июля.

Как отмечают в министерстве образования и науки, уже создан необходимый запас оборудования и расходных материалов для проведения экзаменов и проверки работ.

В Калужской области в 2022 году будут работать 57 пунктов для сдачи экзаменов. В организации задействуют около 2000 человек. В последней четверти учебного года все они пройдут специальное обучение. Кроме этого, будут проведены несколько тренировочных мероприятий с участием выпускников и без них.

- Их цель – на практике познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ и проверить работу техники, - рассказали 28 марта в правительстве. - В минувшую субботу около 500 родителей из всех муниципальных районов области тоже проверили свои знания в ходе просветительской акции «Сдаем вместе».

Ожидается, что экзамены будут сдавать 4680 выпускников школ Калужской области.

Сейчас досрочно проходят государственную итоговую аттестацию чуть более 50 человек.

Последний звонок для выпускников 11-х классов в Калуге и области прозвучит 25 мая. Выпускные балы в средних школах пройдут 25 июня.

Напомним, ранее в школах области перенесли на осень Всероссийские проверочные работы. По информации министерства образования и науки, это связано с эпидемиологической ситуацией.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 28.03.2022 15:47 1 166
Тэги: область образование
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Почему многие инвесторы выбирают Грузию для ведения бизнеса
Плюсы и предназначение подшипников
Интернет-портал для врачей

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru