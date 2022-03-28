В Калужской области ЕГЭ пройдет без ограничений из-за коронавируса

В нынешнем году выпускники школ начнут сдавать Единые государственные экзамены 26 мая. Они состоятся без ограничений по коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 28 марта, на заседании областного правительства, которое прошло под председательством губернатора Владислава Шапшы, рассказал региональный министр образования и науки Александр Аникеев.

Экзамены продлятся до 2 июля.

Как отмечают в министерстве образования и науки, уже создан необходимый запас оборудования и расходных материалов для проведения экзаменов и проверки работ.

В Калужской области в 2022 году будут работать 57 пунктов для сдачи экзаменов. В организации задействуют около 2000 человек. В последней четверти учебного года все они пройдут специальное обучение. Кроме этого, будут проведены несколько тренировочных мероприятий с участием выпускников и без них.

- Их цель – на практике познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ и проверить работу техники, - рассказали 28 марта в правительстве. - В минувшую субботу около 500 родителей из всех муниципальных районов области тоже проверили свои знания в ходе просветительской акции «Сдаем вместе».

Ожидается, что экзамены будут сдавать 4680 выпускников школ Калужской области.

Сейчас досрочно проходят государственную итоговую аттестацию чуть более 50 человек.

Последний звонок для выпускников 11-х классов в Калуге и области прозвучит 25 мая. Выпускные балы в средних школах пройдут 25 июня.

Напомним, ранее в школах области перенесли на осень Всероссийские проверочные работы. По информации министерства образования и науки, это связано с эпидемиологической ситуацией.

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