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В Калужской области перенесли всероссийские проверочные работы

Автор: Ланита СТОЙЛОВСКАЯ. Фото: Минпросвещения РФ.
Опубликовано: 24.03.2022 14:06 2 867
В Калужской области перенесли всероссийские проверочные работы

В среду, 23 марта, стало известно о переносе всероссийских проверочных работ на осень.

— Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей: школьников и учителей, - сообщил глава Рособрнадзора Анзор МУЗАЕВ. - Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших нами было принято решение о переносе этой процедуры. Отмечу, что те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему.

В четверг, 24 марта, в минобразовании Калужской области нам рассказали, как обстоит дело с ВПР в нашем регионе.

— Мы все ориентируемся на рекомендации Рособрнадзора, - говорит помощник министра образования и науки Калужской области Михаил МОРОЗОВ. - Перенос проверочных работ связан с эпидемиологической ситуацией. Они будут проведены предположительно с 12 по 24 сентября.

Если говорить о выпускниках школ, то ВПР не влияют на выдачу аттестата. Эти работы позволяют оценить качество преподавания предмета в отдельно взятой школе. Конкретный учебный год здесь значения не имеет, - говорит в заключение Морозов.

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Автор: Ланита СТОЙЛОВСКАЯ. Фото: Минпросвещения РФ.
Опубликовано: 24.03.2022 14:06 2 867
Тэги: образование школа
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