В школах Калужской области последние звонки пройдут 18 и 25 мая

В среду, 23 марта, министерство образования и науки Калужской области определилось с датами проведения торжественных мероприятий по случаю окончания обучения в школах.

Для выпускников девятых классов последние звонки состоятся 18 мая, для выпускников 11 классов – 25 мая.

Выпускной у одиннадцатиклассников запланирован на субботу, 25 июня.

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