В школах Калужской области последние звонки пройдут 18 и 25 мая
В среду, 23 марта, министерство образования и науки Калужской области определилось с датами проведения торжественных мероприятий по случаю окончания обучения в школах.
Для выпускников девятых классов последние звонки состоятся 18 мая, для выпускников 11 классов – 25 мая.
Выпускной у одиннадцатиклассников запланирован на субботу, 25 июня.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!