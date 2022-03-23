Минобразования Калужской области опровергло информацию о сборе денег на бумагу с родителей

Министерство образования и науки Калужской области в среду, 23 марта, сообщило, что в регионе хватит запасов бумаги для проведения ОГЭ и ЕГЭ.

- В Калужской области есть централизованный запас офисной бумаги для организации государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ), который в полтора раза превышает годовую потребность, - подчеркнули в Минобре.

Также министерство заявило, что информация о сборе средств с родителей на покупку бумаги не соответствует действительности.

- Также добавим, что помощь со стороны родительских комитетов в этом вопросе не требуется, - говорится в сообщении Минобра.

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