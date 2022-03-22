В Калужской области хватит запасов бумаги для проведения ЕГЭ и ОГЭ

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША во вторник, 22 марта, заявил, что перенос экзаменов в школах региона не планируется.

- Вижу в комментариях сообщения по поводу очередного «дефицита» - офисной бумаги. И опасения о переносе сроков ЕГЭ и ОГЭ из-за ее нехватки, - написал Шапша в соцсетях. - Вчера Минпросвещения РФ выпустило комментарий. Основной и единый государственные экзамены пройдут в России в соответствии с установленными графиками, а нехватка бумаги в нескольких регионах незначительная, и в самое ближайшее время вопрос будет решен.

По словам Шапши, в Калужской области с этим проблем нет: для проведения ЕГЭ и ОГЭ запасов бумаги хватает.

- Что касается самого «дефицита» бумаги, его прокомментировало другое федеральное ведомство – Минпромторг России. В министерстве подчеркнули, что отечественные производители полностью закрывают потребности внутреннего рынка офисной бумаги. Поставки стабилизируются в течение недели, - заверил губернатор.

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