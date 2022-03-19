Член Общественной Палаты РФ от Калужской области обсудил вопрос бесплатного обучения выпускников ДНР и ЛНР

В пятницу, 18 марта, в Государственной думе состоялась встреча члена Общественной Палаты РФ от Калужской области Владислава ГРИБА, депутата Государственной Думы, председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Сергея КАБЫШЕВА и министра образования и науки ДНР Михаила КУШАКОВА.

На заседании обсуждались вопросы бесплатного обучения выпускников школ Донецкой и Луганской Народных Республик в российских вузах, гуманитарной поддержки средних и высших учебных заведений, а также взаимного признания дипломов, ученых степеней и званий.

Помимо этого, была затронута тема взаимодействия высших школ России, ДНР и ЛНР.

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