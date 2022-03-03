В Калуге крыша школы протекла после ремонта

В Калуге крыша школы №14 на улице Московской потекла после ремонта. В четверг, 3 марта, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Поручил обустроить вентиляцию, укрепить и отремонтировать кровлю максимум за 2-3 месяца, - заявил глава администрации. - Ход работ буду контролировать лично.

Он сообщил, что некоторые классы в школе из-за ремонта будут временно учиться во вторую смену.

Последствия протечки крыши.

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