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В Калуге новый детский сад «Лукоморье» откроется в апреле

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 01.03.2022 17:41 3 481
В Калуге новый детский сад «Лукоморье» откроется в апреле

В апреле в Калуге планируется открыть новый детский сад «Лукоморье» на Сиреневом бульваре. Во вторник, 1 марта, в здании побывал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Новый садик стал структурным подразделением Центра развития ребенка «Детство». Он рассчитан на 325 детей. Пять из четырнадцати групп будут ясельными. В сад уже записались 162 ребенка. 

В данный момент идет набор коллектива, закупается мебель, мягкий инвентарь и посуда. 

Владислав Шапша осмотрел помещения детского сада: игровые и спальные комнаты, медицинский кабинет и пищеблок, спортивный и музыкальный залы, а также территорию для прогулок. Весной этого года здесь будут проведены работы по озеленению, в частности, планируется высадить аллеи сирени.

Губернатору понравился результат работы по строительству и оснащению детского сада. 

- Хороший результат работы и очень быстро. Молодцы, - заявил Шапша.

Как отмечают в правительстве региона, одним из важнейших итогов прошлого года стало решение в Калужской области проблемы доступности дошкольного образования, в том числе для детей до трех лет. Было построено и приобретено девять зданий и помещений детских садов, создано 1617 новых мест для дошколят, из них 647 – для детей младшего возраста. Всеми формами дошкольного образования охвачена почти 51 тысяча детей. 

В ближайшие три года в Калужской области планируется дополнительно создать еще 1130 дошкольных мест. Новые детские сады появятся в Калуге, Обнинске, Мещовске, Боровском районе и в селе Воскресенское Ферзиковского района.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 01.03.2022 17:41 3 481
Тэги: образование дети область
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