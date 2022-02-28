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Строительство школы на улице Ермоловской в Калуге завершится в начале 2023 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2022 21:57 0 62
Строительство школы на улице Ермоловской в Калуге завершится в начале 2023 года

В понедельник, 28 февраля, в областном центре глава Калужской области Владислав ШАПША проконтролировал ход строительства школы на улице Ермоловской в микрорайоне Кубяка. Его сопровождал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Школа на 1300 мест будет состоять из четырех корпусов. Строительство планируется закончить в начале следующего года. В настоящее время на площадке работает около 100 человек.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в основном корпусе, где будут обучаться школьники среднего и старшего звена, монтируется электропроводка, идут работы по подготовке вентиляционной системы. В ближайшее время сделают временное отопление, после чего приступят к отделочным работам. 

Корпус, в котором будет проходить образовательный процесс у детей начальных классов, представляет собой трехэтажное здание. Здесь выполняются работы по кладке парапетов. На территории школы планируется создание стадиона и двух физкультурных площадок. Еще два спортивных зала будут находиться в отдельном корпусе. 

Столовая и актовый зал на 700 мест, в котором через две недели приступят к монтажу конструкций перекрытий ферм, также разместят в другом здании.

Располагаться учебное заведение будет на пустыре между улицами Ермоловской и Небесной. Ближайший дом к ней – Кибальчича, 32.

Сейчас дети из этого района учатся в школе №46. Однако она уже не справляется с количеством жителей в связи с новым многоэтажным строительством. В 46-й школе часть вторых, третьих и четвертых классов занимается во вторую смену.

В ближайшие годы в Калуге должны появиться три новые школы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2022 21:57 0 62
Тэги: образование область
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