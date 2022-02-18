Школы Калужской области возобновят работу в обычном режиме с 21 февраля

С понедельника, 21 февраля, все школы Калужской области возобновят работу в очном формате. Соответствующее решение в пятницу принято на заседании оперативного штаба, сообщили в министерстве образования региона.

- Объявление каникулярного периода существенно улучшило эпидситуацию в регионе, - подчеркнули в министерстве. - Количество заболевших школьников составляет примерно 2,8 %, стабилизировалась ситуация с заболеваемостью учителей. В связи с этим принято решение о возобновлении с 21 февраля обучения всех школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов Калужской области в очной форме. Также в очной форме продолжатся занятия в организациях дополнительного образования.

Напомним, из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в Калужской области были объявлены каникулы на период с 7 по 20 февраля.

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