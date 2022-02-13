В Калужской области не планируется продлевать школьные каникулы после 20 февраля

С 21 февраля в школах Калужской области планируется возобновить учебу в обычном формате. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

- На данный момент после 20 февраля планируется возобновление занятий в обычном режиме, - рассказал представитель министерства в соцсетях. - Ситуация по заболеваемости изучается ежедневно, и пока отрицательной динамики не зафиксировано.

Как мы уже рассказывали, из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ все школьники ушли на каникулы с 7 по 20 февраля. Дистанционное обучение не вводилось в связи с тем, что болеет большое количество учителей.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!