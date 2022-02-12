В Калужской области 10 000 девятиклассников прошли итоговое собеседование

В школах Калужской области, несмотря на дополнительные каникулы, состоялось итоговое собеседование в девятых классах.

В нем поучаствовало около 10 000 учеников, сообщили 11 февраля в министерстве образования и науки региона.

Получение зачета по собеседованию необходимо для допуска к экзаменам. Результаты станут известны на следующей неделе.

- Участники выполняли четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с использованием дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором, - пояснили в министерстве.

Для тех, кто не смог присутствовать на собеседовании на этой неделе, предусмотрены два резервных дня - 9 марта и 16 мая.

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