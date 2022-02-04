В Калужской области спортивные школы перейдут на дистанционный режим с 7 по 20 февраля

В Калужской области все спортивные школы с 7 по 20 февраля будут работать в дистанционном режиме. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил министр спорта региона Олег СЕРДЮКОВ.

У спортсменов спортивно-оздоровительных групп и начальной подготовки тренеры организуют онлайн-занятия.

Детям, которые занимаются в тренировочных группах, тоже рекомендовано перейти на удаленную работы. Но это не касается тех, кто готовится к официальным спортивным соревнованиям.

- Спортсмены, которые входят в группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, продолжат тренироваться в привычном режиме, - пояснил Сердюков.

Напомним, с 7 по 20 февраля во всех общеобразовательных школах Калужской области объявлены каникулы из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Колледжи и вузы со следующей недели переходят на дистанционный формат учебы.

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