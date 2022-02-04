В Калужской области вузы объявили о переходе на дистанционное обучение с 7 февраля

Как мы уже рассказывали, из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом и ОРВИ все школы Калужской области закроются на дополнительные каникулы с 7 по 20 февраля. Студенты колледжей с 7 февраля будут учиться дистанционно. Также на удаленный режим работы переходят высшие учебные заведения региона.

Объявления о дистанционной учебе уже опубликовали на своих официальных ресурсах Калужский государственный университет, Калужский филиал МГТУ имени Баумана и обнинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

В КГУ дистант начнется 9 февраля и продлится до особого распоряжения ректора. В «Бауманке» – с 7 по 20 февраля. В Обнинске – с 7 февраля и до особого распоряжения.

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