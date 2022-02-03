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В Калужской области не будут вводить дистанционное обучение во время дополнительных каникул

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 03.02.2022 11:12 4 3326
В Калужской области не будут вводить дистанционное обучение во время дополнительных каникул

Как мы уже рассказывали, с 7 по 20 февраля в Калужской области вводятся дополнительные школьные каникулы в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ 3 февраля опубликовал видеообращение по этому поводу.

Он сообщил, что весенние каникулы отменять не будут. Также не планируется продлять учебный год на лето.

- Стремительный рост заболеваемости ОРВИ среди школьников, а также распространение коронавирусной инфекции показывают абсолютную безрезультативность традиционных методов профилактики распространения этих заболеваний в школьной среде, - прокомментировал Аникеев. - Перевод школ на дистанционное обучение также не будет эффективным. Болезнь значительной части учителей и, особенно, школьников не позволит организовать учебный процесс в дистанционной форме на должном и качественном уровне. Поэтому в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки руководством области принято решение о введении дополнительных каникул в школах Калужской области в период с 7 по 20 февраля. В этот период в системе школьного образования региона занятия ни в традиционной, ни в дистанционной формах с детьми проводиться не будут. 

Министр попросил школьников больше времени проводить на улице:

- Обращаюсь к школьникам. Используйте, пожалуйста, дополнительное время каникул для отдыха, укрепления и сохранения своего здоровья, а также для самообразования. Поработайте над подготовкой к экзаменам, над индивидуальным школьным проектом, получите индивидуальные консультации у учителей, почитайте интересные книги. Постарайтесь, пожалуйста, больше времени проводить на открытом воздухе, займитесь спортом и любимым делом, избегайте посещения общественных мест со скоплением большого числа людей, берегите себя и своих близких. 

Аникеев заверил, что введение дополнительных каникул не приведет к отмене мартовских каникул и продлению учебного года. 

Видеообращение Аникеева.

Студенты организаций среднего профессионального образования региона с 7 февраля переходят на обучение в дистанционной форме. 

Вузам, расположенным на территории области, также предложено перевести обучение в удаленный формат. 

Работы организаций дополнительного образования детей всех видов и принадлежностей переводится в дистанционный режим. 

- Дошкольные организации будут продолжать работу в обычном режиме с соблюдением жестких ограничительных мер, - подчеркнул министр.

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Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 03.02.2022 11:12 4 3326
Тэги: образование коронавирус александр аникеев
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