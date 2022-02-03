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Во всех школах Калужской области объявлены дополнительные каникулы с 7 по 20 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.02.2022 09:01 2 3840
Во всех школах Калужской области объявлены дополнительные каникулы с 7 по 20 февраля

В Калужской области в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом и ОРВИ объявлены дополнительные каникулы для всех школьников на две недели – с 7 по 20 февраля. Утром в четверг, 3 февраля, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Сейчас болеют около 15 % школьников и учителей, - подчеркнул губернатор. - Ежедневный прирост заболеваемости среди детей доходит до 1400 человек в сутки. Такая картина практически во всех районах и городах.

Также Шапша сообщил, что организации допобразования переходят на дистанционный режим работы. Также с 7 февраля на дистанционное обучение переводятся колледжи и техникумы. Вузам после выхода с каникул также предложили перейти в дистанционный режим, решение остается за их руководством.

Ранее сообщалось, что с 7 февраля на плановые каникулы должны были уйти только ученики первых классов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.02.2022 09:01 2 3840
Тэги: образование школа коронавирус владислав шапша
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