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В Калужской области 22 школы и 528 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 02.02.2022 11:55 5 543
В Калужской области 22 школы и 528 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ

В Калужской области за последние дни увеличилось количество школьников, которые учатся дистанционно. По данным на среду, 2 февраля, полностью закрыты 22 школы. Также удаленно учатся 528 классов в остальных учебных заведениях.

Из-за большого количества заболевших ОРВИ закрыты 489 классов, из-за коронавируса – 39.

- Больны ОРВИ 470 педагогов, COVID-19 - 89 учителей, - сообщили в министерстве образования и науки Калужской области.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 02.02.2022 11:55 5 543
Тэги: образование школа коронавирус статистика
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