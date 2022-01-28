В Калужской области шесть школ закрыли на карантин, на дистант переведены 285 классов

В Калужской области за последнюю неделю закрыли на карантин шесть школ. В пятницу, 28 января, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Не работают школы № 3 в Козельске, № 2 в Сосенском, в деревне Кривское Боровского района, Ермолинская школа-интернат, Ферзиковская средняя школа и Подбужская основная школа в Хвастовичском районе.

Также в 63 школах в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом переведены на дистанционное обучение 285 классов. Больше всего учеников занимается удаленно в Калуге – 133 класса в 26 школах. В Боровском районе – 50 классов в шести школах, в Обнинске – 27 классов в семи школах, в Жуковском районе - 23 класса в трех школах, 12 классов в двух школах - в Дзержинском районе.

28 января в Калужской области установлен рекорд по новым случаям коронавируса. За сутки выявили 300 зараженных. В больницу попали 80 человек.

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