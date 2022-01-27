В Калуге классы в 24 школах переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости инфекциями. В четверг, 27 января, об этом сообщили в управлении образования.

- Обучение в этих классах организовано в дистанционном формате. Полностью ни одна школа не закрыта, - прокомментировали в управлении.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости среди учителей Калуги. Также растет количество случаев коронавируса у детей.

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