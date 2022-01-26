В Калуге создана первая часть учебника по истории калужского края для учеников 9-11 классов. Вторую часть обещают разработать в ближайшие месяцы. Книги должны поступить в школы осенью к началу нового учебного года, сообщили в среду, 26 января, в правительстве региона.

После появления нового учебника в школах не будет вводиться дополнительный предмет. Книги планируется использовать как дополнительное пособие на уроках истории.

Учебник создан коллективом из 17 авторов. Это преподаватели КГУ, сотрудники музеев, архивов, национального парка «Угра» и института развития образования, пояснили в региональном министерстве образования и науки.

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