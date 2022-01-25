В Калужской области две школы закрылись на карантин из-за высокой заболеваемости

В двух школах Калужской области полностью приостановлен учебный процесс из-за высокой заболеваемости инфекциями среди учеников и учителей. Это Заречная средняя школа в Ульяновском районе и начальная школа Кондровской школы № 2 в Дзержинском районе, сообщили во вторник, 25 января, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также 10 классов в восьми школах переведены на дистанционное обучение. В Калуге в онлайн-режиме занимаются пять классов в четырех школах, два класса в школе №3 Козельска, по одному классу в деревне Кривское Боровского района, Жиздре и селе Саволенка Юхновского района.

Ранее, напомним, оперативный штаб сообщал о росте заболеваемости коронавирусом среди детей до 14 лет.

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