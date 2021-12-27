В Калужской области 60 классов в 22 школах перевели на дистанционное обучение
В Калужской области за неделю, с 20 по 26 декабря, на дистанционное обучение были переведены 60 классов в 22 школах. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Причина перехода на удаленное обучение - высокая заболеваемость респираторными инфекциями в отдельных классах.
В Калуге дистанционно учились дети из 30 классов в 14 школах.
Напомним, неделей ранее в Калужской области дистанционку вводили для 97 классов в 34 школах.
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