В Калужской области 60 классов в 22 школах перевели на дистанционное обучение

В Калужской области за неделю, с 20 по 26 декабря, на дистанционное обучение были переведены 60 классов в 22 школах. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Причина перехода на удаленное обучение - высокая заболеваемость респираторными инфекциями в отдельных классах.

В Калуге дистанционно учились дети из 30 классов в 14 школах.

Напомним, неделей ранее в Калужской области дистанционку вводили для 97 классов в 34 школах.

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